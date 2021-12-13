В Саратове ночью пришлось спасать из подожженного дома девять человек

Вчера, 12 декабря, Ленинском районе Саратова пришлось спасать от пожара девять человек, в том числе ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Возгорание случилось в 1:23. Горело трехэтажное здание по адресу Лунная, 23. Возгорание началось в подвальном помещении. Из дома пришлось эвакуировать девять человек, в том числе одного ребенка.
По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем неизвестного лица. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
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