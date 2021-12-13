В Питерском районе из-за неправильно установленной проводки произошел пожар

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 12 декабря, в селе Питерка произошел пожар из-за неправильно установленной проводки, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 15:51. Горел частный дом на улице Чапаева. Площадь пожара составила 60 квадратных километров.

По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил установки проводки. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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