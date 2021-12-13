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Общество13 декабря 2021 6:59

В Саратове обесточена линия популярного трамвая

Наталия Калинина
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Сегодня. 13 декабря, в Саратове была обесточена линия популярного трамвайного маршрута. Об этом сообщает группа ВК, посвященная городскому электротранспорту.

В 10:40 прервалось движение трамваев по маршруту № 3. Это случилось около остановки «По требованию» на улице Международная.

Трамвай не ходит в обе стороны из-за обесточки.

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