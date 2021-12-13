Мошенники в Саратове отработали старый прием обмана на продавце баяна

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Саратова, который планировал расстаться с баяном пока сохранил при себе музыкальный инструмент, но лишился 10 тысяч рублей при попытке продать его в интернете.

Объявление о продаже баяна 41-летний житель Саратова разместил на одном из популярных сайтов в интернете. Как рассказал позже в полиции продавец, ему позвонил неизвестный и предложил оформить сделку онлайн. Для этого продавцу прислали гиперссылку, перейдя по которой он заполнил данные своей банковской карты. С нее списались 10 тысяч рублей, «покупатель» перестал выходить на связь, обманутый саратовец пошел в полицию, где завели очередное уголовное дело о мошенничестве и напомнили, что никогда и никому не нужно сообщать данные банковской карты, CVC-код и пароли из смс-сообщений.

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