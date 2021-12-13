В двух районах Саратова жители сидят без воды

Сегодня, 13 декабря, в двух районах Саратова проходит отключение воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Аварий в Ленинском районе произошла по адресу 1-я Прокатная, 25. До 20: отключена подача воды по адресам: 1-я Прокатная,19,21,23/1,23/2,23/3 - 23/8,25,25а.

Напомним, ранее стало известно о крупном отключении в Заводском районе.

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