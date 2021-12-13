В Саратовской области станет еще больше овощей

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Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области в 2022 году планируется сохранить объемы засеянных овощами сельхозземель на уровне 15,4 тыс. га. При этом планируется увеличить посевные площади под луком и капустой. Об том заявили в региональном министерстве сельского хозяйства
Среди 14 субъектов Приволжского Федерального округа Саратовская область сегодня лидирует по площадям посева овощей открытого грунта и по объему их производства. В левобережных районах области до 60% овощей выращивается на орошении.
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