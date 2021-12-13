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Происшествия13 декабря 2021 6:27

Закрытие велосезона: Женщина в Пугачеве сбила 81-летнего велосипедиста

Пожилой мужчина госпитализирован
Источник:kp.ru
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В Пугачеве Саратовской области 12 декабря в ДТП попал пожилой велосипедист.

Авария произошла утром, в 10.20 на пересечении улиц Коммунистическая и Льва Толстого. Автомобилем KIA Cerato управляла 50-летняя женщина. По данным ГИБДД, именно она совершила наезд на престарелого велосипедиста.

В результате пострадавший госпитализирован с различными травмами.

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