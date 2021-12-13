Закрытие велосезона: Женщина в Пугачеве сбила 81-летнего велосипедиста

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В Пугачеве Саратовской области 12 декабря в ДТП попал пожилой велосипедист.
Авария произошла утром, в 10.20 на пересечении улиц Коммунистическая и Льва Толстого. Автомобилем KIA Cerato управляла 50-летняя женщина. По данным ГИБДД, именно она совершила наезд на престарелого велосипедиста.
В результате пострадавший госпитализирован с различными травмами.
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