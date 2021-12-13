За сутки в Саратовской области 452 человека заболели коронавирусом

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 452 человека. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Всего в области выявили 127 046 случаев. Выздоровели с начала пандемии 110 958 саратовцев, за сутки – 596 человек.

В Саратове нашли 213 новых случаев, в Энгельсском районе – 45, а в Балаковском – 28.

Среди заразившихся 20 детей до шести лет, 21 ребенок – от семи до 14-ти, 24 подростка – 15-19-ти и 147 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 43 пациентов. Бессимптомно переносит COVID-19 один саратовец.

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