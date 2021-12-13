Тысячам жителей Ленинского района отключили отопление

Сегодня, 13 декабря, в 10 утра в Ленинском районе Саратова отключат отопление. О проведении ремонта на коммуникациях сообщили в «Т Плюс».

Временно приостановят подачу горячей воды и тепла в многоквартирные дома №№15, 15А-Б, 20, 20 А-В, 26 на улице Мира, а также в начальную школу-детским сад №238 на Международной, 26Б.

Вернуть водоснабжение обещают к 5 часам вечера.

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