В Заводском районе Саратова отключили воду

В Заводском районе Саратова произошли повреждения на городском водопроводе по адресу 1-я Пионерская/ 8-й Артельный проезд, а также Барнаульский тупик, 8.

Там уже начаты ремонтные работы, а для этого пришлось отключить несколько домов от водоснабжения.

На весь день ограничено холодное водоснабжение жителей домов на улице 1-я Пионерская от 2-й Нагорной до 8-го Артельного проезда, а также Барнаульская, 7, 9, на проспекте Энтузиастов, 56/1 и Барнаульский тупик, 8, 9.

Планируется, что работы завершат к 20.00.

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