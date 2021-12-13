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Происшествия13 декабря 2021 5:54

Сбитая машиной в Заводском районе пожилая женщина попала в больницу

В ситуации разбирается ГИБДД
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Женщину сбило Renault Logan

Женщину сбило Renault Logan

Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 12 декабря, в Заводском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадала пешеход. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

В 20:40 напротив дома №24 на улице Орджоникидзе 50-летний мужчина за рулем Renault Logan наехал на 62-летнюю женщину.

Пострадавшую горожанку пришлось госпитализировать.

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