В центре Саратова на пожаре пострадала женщина

Утром 13 декабря в центре Саратова произошел пожар в многоэтажном доме. Как минимум один человек пострадал.
Сигнал о возгорании в девятиэтажке на улице Радищева поступил дежурному МЧС в семь утра.
На тушение пожара в доме № 74 отправились три машины.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС после тушения пожара, горели вещи на третьем этаже, площадь еще уточняется.
На пожаре пострадала женщина, предположительно, она отравилась продуктами горения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.