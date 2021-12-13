В центре Саратова на пожаре пострадала женщина

Утром 13 декабря в центре Саратова произошел пожар в многоэтажном доме. Как минимум один человек пострадал.

Сигнал о возгорании в девятиэтажке на улице Радищева поступил дежурному МЧС в семь утра.

На тушение пожара в доме № 74 отправились три машины.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС после тушения пожара, горели вещи на третьем этаже, площадь еще уточняется.

На пожаре пострадала женщина, предположительно, она отравилась продуктами горения.

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