Тело погибшего на пожаре под Балаково нашли у входной двери

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Вечером 12 декабря в селе Матвеевка Балаковского района Саратовской области загорелся частный жилой дом.

Пожарных вызвали соседи.

Огонь распространился по всей площади дома и полностью уничтожил его, а также автомобиль, который был припаркован рядом.

При разборе завалов были найдены человеческие останки - в доме проживал 57-летний мужчина.

Как рассказали в региональном СУ СКР, по всей видимости, мужчина пытался спастись - тело, точнее, то, что от него осталось было найдено у входной двери.

Как установил следователь СК, дом отапливался дровяной печью. Причина возгорания устанавливается. Назначено судебно-медицинское исследование, начата доследственная проверка.

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