Понедельник 13 декабря в Саратове будет пасмурным и холодным

В Саратовской области понедельник 13 декабря будет облачным, но синоптики обещают переменную облачность, а значит солнце выглянет из-за туч.

День пройдет преимущественно без осадков. Утром возможен местами туман (500-1000 м), и изморозь (до 19 мм).

На отдельных участках дорог в регионе будет очень скользко.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура днём -2...-7°. В Саратове без осадков, пасмурно, днем температура -7...-6°.

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