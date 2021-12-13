В Саратове водитель распылил перцовый баллончик в лицо инспектору ГИБДД

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове 43-летний водитель распылил перцовый газ в лицо инспектора ГИБДД. Заведено уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, вечером 11 декабря экипаж ДПС на Сокурском тракте заметил на обочине легковой автомобиль, водитель которого бродил по лесопосадкам. Полицейские остановили водителя и попросили предъявить документы, а также автомобиль для обследования.

- Мужчина стал проявлять тревогу и агрессивно реагировать на инспекторов ДПС, после чего попытался скрыться на своем автомобиле. Полицейские преследовали его и на 708 км трассы «Каспий» преследуемый водитель съехал в кювет. Когда один из инспекторов приблизился к его машине, тот распылил газ из баллончика ему в лицо и выбежал из салона, - рассказали в региональном СУ СКР.

Сейчас 43-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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