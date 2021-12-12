В Саратове скончался Олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров

Юрий Шаров

В возрасте 82 лет в Саратове скончался заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира, Европы и СССР по фехтованию Юрий Шаров.

Юрий Шаров был выдающимся спортсменом и тренером. Родился и вырос в Саратове, выступал за саратовский "Буревестник".

В составе сборной СССР рапирист Шаров выступал с 1963 по 1972 годы. Олимпийский чемпион 1964 года и серебряный призер Олимпийских игр 1968 года в командном первенстве. Многократный призер и победитель чемпионатов мира, Европы и СССР.

В Саратове заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Юрий Шаров долгие годы работал после окончания спортивной карьеры, подготовил 12 мастеров спорта.

Шаров был судьей международной категории. Являлся одним из организаторов детского турнира на призы олимпийских чемпионов Юрия Сисикина, Валентины Прудсковой и Юрия Шарова в Саратове.

О кончине Юрия Шарова сообщили в Федерации фехтования России.

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