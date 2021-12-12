Женщина пострадала в перевернувшейся LADA под Вольском

ДТП под Вольском Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром 12 декабря на трассе Саратов - Зызрань под Вольском перевернулась машина.

ДТП произошло в девять утра на 120 км трассы.

Водитель ВАЗ-219210, 61-летний мужчина, не справилвся с управлением и машина слетела в кювет, где перевернулась.

Прибывшие медики оказали помощь и госпитализировали 60-летнюю пассажирку авто.

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