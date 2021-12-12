Жительница поселка Солнечный перевела мошенникам полмиллиона рублей

Женщина взяла кредит по наущению телефонных мошенников и перевела им 500 тысяч рублей. После того как деньги ушли, мошенники перестали выходить на связь а женщина сообразила, что ее обманули.

Полиция в Ленинском районе Саратова завела очередное уголовное дело по случаю телефонного мошенничества. Как рассказала правоохранителям 50-летняя жительница поселка Солнечный, ей позвонил «представитель банка» и сообщил, что на ее имя взят кредит и убедил женщину, что необходимо «защитить свой банковский счёт, для чего требовалось оформить аналогичный кредит». Жертва мошенников так и сделала, переведя 500 тысяч на два неизвестных ей номера.

В УМВД по Саратову напомнили, что «звонок из службы безопасности банка» – стандартная уловка мошенников.

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