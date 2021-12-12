Житель Ершова признался в изнасиловании 1,5-летней девочки

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Ершовского межрайонного отдела СУ СКР по Саратовской области предъявили обвинение 36-летнему ранее судимому местному жителю "в насильственных действия сексуального характера" по отношению к 1,5 годовалой девочке. Сейчас обвиняемого планируют взять под стражу.

Напомним, в Ершове Саратовской области семейная пара с двумя детьми, разрешила пожить в своей квартире 36-летнему знакомому.

В ночь с 10 на 11 декабря супруги вдруг решили пойти в магазин.

Оставшись с детьми наедине, знакомый надругался над малолетним ребенком.

- Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Родители вызвали полицию, девочка госпитализирована.

Следственным органом будет дана юридическая оценка условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики в части своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьей, - уточнили в региональном СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

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