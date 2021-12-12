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Здоровье12 декабря 2021 6:31

В Саратовской области коронавирусом заразились 489 человек за сутки

Выздоровели за сутки 609 человек
Источник:kp.ru
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НА утро 12 декабря в Саратовской области выявили 489 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего заражались жители в Саратове — 220, в Энгельсском районе — 59, в Балаковском — 25, в Балашовском — 22, Пугачевском — 12, Вольском — 10.

По-прежнему значительное количество больных в возрастной категории старше 60 лет – 169, таке заразились 45 детей в возрасте до 14 лет.

У 422 больных диагностированы признаки ОРВИ, пневмония у 65 человек.

Таким образом общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло в Саратовской области 126 594 человек. Выздоровели из них 110 362 человека, за сутки — 609.

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