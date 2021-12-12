В гараже в Вольске сгорел мужчина

.

Вечером 11 декабря на пожаре в гаражном кооперативе в Вольске погиб неизвестный мужчина.

Пожарных вызвал случайный прохожий, который заметил, что полыхает один из гаражей в гаражном массиве на улице Хальзова.

Пожарные неподалеку от горящего гаража нашли обожжённое тело мужчины.

После тушения огня следователем СК провел осмотр места происшествия.

Как уточнили в региональном СУ СКР, на вид погибшему около 50 лет. Других повреждений, кроме ожогов, на теле не выявлено. Назначено судебно-медицинское исследование, личность погибшего устанавливается.

В СК также сообщили, что предварительно, погибший мужчина жил в гараже. а причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.