Двое детей и мать отравились угарным газом в Саратове

Вечером 11 декабря в квартиру многоэтажки по Ново-Астраханскому шоссе вызвали боригаду «скорой» - 32-летней хозяйке и ее девятилетнему сыну стало плохо. Медиков вызвал вернувшийся с работы глава семейства.

- Прибывшие медики осмотрели женщину и 9-летнего мальчика и приняли решение об их госпитализации. В связи с подозрениями на отравление окисью углерода (продукты горения), медперсонал также принял решение о необходимости госпитализации и обследования месячного младенца, - сообщили в региональном СУ СКР.

При этом следователь установил, что в тот день газовая плита и вытяжка были включены, газовая колонка не работала.

Специалисты газовой службы концентрации опасных веществ в квартире не выявили.

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