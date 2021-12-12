Двое детей и мать отравились угарным газом в Саратове

Вечером 11 декабря в квартиру многоэтажки по Ново-Астраханскому шоссе вызвали боригаду «скорой» - 32-летней хозяйке и ее девятилетнему сыну стало плохо. Медиков вызвал вернувшийся с работы глава семейства.
- Прибывшие медики осмотрели женщину и 9-летнего мальчика и приняли решение об их госпитализации. В связи с подозрениями на отравление окисью углерода (продукты горения), медперсонал также принял решение о необходимости госпитализации и обследования месячного младенца, - сообщили в региональном СУ СКР.
При этом следователь установил, что в тот день газовая плита и вытяжка были включены, газовая колонка не работала.
Специалисты газовой службы концентрации опасных веществ в квартире не выявили.
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