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Спорт11 декабря 2021 14:42

«Автодор» победил в Саратове польскую «Зелену Гуру»

Саратовский клуб по очкам сравнялся с лидером Лиги ВТБ и возглавил таблицу
Источник:kp.ru
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Саратовский баскетбольный «Автодор» 11 декабря в рамках лиги ВТБ одержал победу в домашнем матче против польской «Зелены Гуры».

Счет встречи в пользу саратовской команды 81:74.

Таким образом «Автодор» сравнялся по очкам с лидером Лиги – казанским «Униксом».

По ряду дополнительных показателей статистики, именно саратовская команда сейчас возглавляет турнирную таблицу Лиги ВТБ.

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