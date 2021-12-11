В Саратове 56-летняя женщина напала на сотрудницу МФЦ

В Саратове 56-летняя женщина напала на сотрудницу многофункционального центра. Получив отказ пройти без записи, горожанка рассвирепела и накинулась на оператора.

Инцидент произошел 9 декабря во Фрунзенском районе. В дежурную часть отдела полиции № 6 обратилась 24-летняя специалистка операционного отдела.

Пострадавшая рассказала, что ее побила некая женщина за отказ пропустить ее на прием без предварительной записи. Ее действиям будет дана правовая оценка.

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