В Ершове бывший уголовник надругался над полуторагодовалой девочкой

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Ершове бывший уголовник совершил действия сексуального характера с полуторагодовалой девочкой. Ребенок доставлен в больницу, подозреваемый задержан.

Ужасный случай произошел в ночь с 10 на 11 декабря в Ершове. Семейная пара с двумя детьми 1,5 и пяти лет, пустила переночевать 36-летнего знакомого. Пока супруги отлучились в магазин, мужчина совершил с девочкой насильственные действия сексуального характера. Вернувшись домой, мать увидела на лице малышки синяк, а также повреждения на теле. Родители обратились в полицию и отвезли ребенка в больницу. Девочке оказывается необходимая помощь.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Семьей заинтересовалась соцопека, о чем сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

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