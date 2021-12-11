Вячеслав Володин предложил саратовцам выбрать место для нового аквапарка

Володин об аквапарке в Саратове

Вячеслав Володин предложил саратовцам выбрать место для создания нового аквапарка. В телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов» проводится опрос. На выбор предлагаются три варианта:

мкр Звезда, на землях НИИ Юго-Востока,

мкр Авиатор, на землях бывшего авиационного завода,

возле объездной дороги в Волжском районе

Уже успели проголосовать почти триста человек. Лидирует Авиатор.

Напомним, в прошлом году за создание нового аквапарка высказались саратовцы. Володин отметил, что необходимо начинать строительство.

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