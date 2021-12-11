Николай Панков назвал новые фамилии причастных к истории с «гарпуном партии»

Николай Панков

Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" прокомментировал раскрытие имени заказчика провокации в отношении Володина, которая случилась почти 15 лет назад. Сегодня материал об этом опубликовала "КП-Саратов". Кроме этого, Панков назвал еще несколько имен причастных.

- Подлость, которую совершает человек, рано или поздно становится известной.

Это не первый случай когда грязные истории, придуманные про Володина, рассыпались по прошествию времени.

Несколько месяцев назад один журналист не побоялся и рассказал правду про историю со стихами и тетрадями.

Сегодня история с «Гарпуном», которая наделала много шума почти 15 лет назад оказалось враньём, хотя для меня это было очевидным и раньше. Самое неприятное в ней - этот поступок совершили люди, которые сами учили и учат сейчас жить других.

Кто они?

В то время главный федеральный инспектор по Саратовской области Павел Гришин, руководитель

Руководитель аппарата бывшего губернатора Саратовской области Ипатова - Виктор Жданов, сегодня он получает персональную пенсию за работу…

Бывший главный врач областной больницы Василий Максимов, а сегодня тоже персональный пенсионер и владелец домов, пароходов, припеваюче проживая на волжском острове, ограничив себя от общения с другими, чтобы не заболеть ковидом - у богатых свои причуды…

Ну и конечно, вишенка на тортике, без которого это все не смогло обойтись, как говорят, местный теневой олигарх Курихин. Который любит подчеркивать, что никогда ни во что не вмешивается, он не борется с представителями власти и правоохранительными органами, а они борются с ним.

Если все это так, как рассказал один из участников провокации с «Гарпуном» против Володина, которая шумела 14 лет назад, многое становится понятным в поведении этих людей. Поступок их грязный и подлый. Бог им судья.

Думаю, что в ближайшее время появятся новые фамилии замешанные в этой истории…- написал Панков.

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