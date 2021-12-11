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Общество11 декабря 2021 8:37

Три недели администрация Ленинского района не может починить фонари в Жасминном

Три недели местные жители ходят на электричку в полной темноте
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Администрация Ленинского района Саратова отреагировала на публикацию «КП-Саратов» о неработающих в поселке Жасминный фонарях.

Напомним, местная жительница пожаловалась в соцсети на то, что уже три недели по дороге к железнодорожной станции не работает ни один фонарь.

Чиновники сообщили, что в поселке произошла авария. В ближайшее время обещают устранить её последствия.

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