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Здоровье11 декабря 2021 8:26

В Саратовской области 15 человек умерли от коронавируса за сутки

Общее число погибших от коронавируса в регионе достигло 4817 человек
Источник:kp.ru
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В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 15 человек. Данные на утро 11 декабря обновил федеральный оперативный штаб.

- Скончались девять женщин и шестеро мужчин в возрасте от 50 до 85 лет, - уточнили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона.

Таким образом общее число погибших от COVID-19 в Саратовской области достигло 4817 человек.

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