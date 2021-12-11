В Саратовской области 15 человек умерли от коронавируса за сутки

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 15 человек. Данные на утро 11 декабря обновил федеральный оперативный штаб.

- Скончались девять женщин и шестеро мужчин в возрасте от 50 до 85 лет, - уточнили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона.

Таким образом общее число погибших от COVID-19 в Саратовской области достигло 4817 человек.

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