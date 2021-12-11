Продажа шубы обернулась для жительницы Саратова потерей крупной суммы

Мошенники обманули молодую жительницу Фрунзенского района Саратова, которая решила заработать на продаже своей шубы. В результате женщина лишилась 47 тысяч рублей со своей банковской карты.

В полиции Саратова рассказали, что с женщиной связался неизвестный человек и заявил, что намеревается купить шубу, объявление о продаже которой она разместила на одном из сайтов.

Чтобы внести оплату, женщине прислали гиперссылку, по которой она перешла и ввела данные своей банковской карты. После этого мошенники получили доступ к ее счету и списали оттуда 47 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ГУ МВД России по Саратовской области в очередной раз напомнили, что нельзя сообщать незнакомцам секретный код с оборотной стороны банковской карты, а также коды, которые приходят на телефон в смс-сообщениях.

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