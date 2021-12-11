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Происшествия11 декабря 2021 7:05

В Саратове в полночь четыре человека пострадали в ДТП

Источник:kp.ru
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В минувшую полночь в Саратове произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Как уточнили в городской ГИБДД, столкновение ВАЗ-2114 и Skoda произошло в 23.55. Машины не разъехались на перекрестке Большой Садовой и Вольской, у дома №314 по Садовой.

В результате столкновения прибывшие медики госпитализировали обоих водителей, мужчин 30 и 31 года, а также пассажиров ВАЗа, 40-летнего и 30-летнего мужчин.

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