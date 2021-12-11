В Саратове в полночь четыре человека пострадали в ДТП

В минувшую полночь в Саратове произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.
Как уточнили в городской ГИБДД, столкновение ВАЗ-2114 и Skoda произошло в 23.55. Машины не разъехались на перекрестке Большой Садовой и Вольской, у дома №314 по Садовой.
В результате столкновения прибывшие медики госпитализировали обоих водителей, мужчин 30 и 31 года, а также пассажиров ВАЗа, 40-летнего и 30-летнего мужчин.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.