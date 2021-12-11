Коронавирусом в Саратовской области заразились 492 человека за сутки

На утро 11 декабря в Саратовской области зарегистрировано 492 новых больных COVID-19.

Больше всего новых случаев выявлено в Саратове – 225, значительно меньше в Энгельсском районе – 44, в Балаковском – 27, в Балашовском – 20, в Пугачевском – 14, в Вольском – 11.

В региональном оперштабе уточнили, что из новых больных 164 человека – лица старше 60 лет, а также 35 детей в возрасте до 14 лет.

Чаще всего у зараженных выявляются признаки ОРВИ, таких было 401, только у 89 новых пациентов зафиксирована пневмония.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло в Саратовской области 126 105 человек. Выздоровели из них 109 753 человека, за сутки - 612.

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