В Саратове автомобиль после ДТП сбил ребенка на тротуаре

Вечером 10 декабря около стадиона Локомотив на улице Большая Казачья произошло столкновение Skoda rapid с 20-летним водителем и Toyota RAV 4, которым управлял 55-летний мужчина.

Как сообщили в областной ГИБДД, после столкновения Skoda изменила направление и продолжила движение, сбил 10-летнего пешехода.

Прибывшие медики увезли мальчика в больницу, водители авто не пострадали.

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