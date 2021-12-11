Правоохранители побеспокоили саратовцев

Вчера вечером, 10 декабря, в один из баров Саратова ворвались люди в масках и с оружием. Это были правоохранители, искавшие наркоторговцев. Они задержали несколько человек. Об этом «КП-Саратов» рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, задержание произошло около полуночи. В зал караоке-бара на улице Мичурина ворвалась группа в масках и с оружием. Правоохранители опросили паспортные данные всех присутствующих, а также спрашивали их про наркотики. По итогу с собой они забрали двух официантов и кого-то из посетителей.

К нескольким присутствующим возникли вопросы

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