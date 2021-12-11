В Саратовской области гололед и температура до -7 градусов

Сегодня, 11 декабря, столбик термометра в Саратовской области опустится до -7 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер дует северо-восточный, его скорость составляет 6-11 м/с, отдельные порывы достигают 14 м/с. Температура колеблется от -2 до -7 градусов. На дорогах гололед: 6-19 мм.

В Саратове будет в районе -3 градусов, но по ощущениям до -9. Небо затянуто плотными облаками. Дует северо-восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 9 м/с.

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