Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 2:22

В Саратовской области гололед и температура до -7 градусов

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 11 декабря, столбик термометра в Саратовской области опустится до -7 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер дует северо-восточный, его скорость составляет 6-11 м/с, отдельные порывы достигают 14 м/с. Температура колеблется от -2 до -7 градусов. На дорогах гололед: 6-19 мм.

В Саратове будет в районе -3 градусов, но по ощущениям до -9. Небо затянуто плотными облаками. Дует северо-восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 9 м/с.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.