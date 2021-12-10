В Саратове сохранят не все деревья

Администрация Саратова обсудила вырубку еще 279 деревьев в городе. Сегодня, 10 декабря, состоялось очередное заседание комиссии. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Чиновники обсуждали уничтожение 147 деревьев от 2-й Нагорной до Карьерной. Там строят дорогу. В итоге разрешено было спилить 11 штук.

Рассматривалась также уничтожение трех ясеней на Некрасова, двух вязов на Мясницкой, трех кленов на 4-м Надеждинском проезде, абрикоса на Киевском проезде, березы на проспекте Энтузиастов и 14 каштанов на Советской.

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