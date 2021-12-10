В Саратове сотрудница детского сада заразилась туберкулезом

Александр Бурмак выехал на место

В Саратове сотрудница детского сада в Ленинском районе заразилась туберкулезом, об этом в своем Инстаграм-профиле сообщил Заместитель главы Саратова по социальной сфере Александр Бурмак.

Речи идет о детском садике № 231, расположенном по адресу 3-й Студеный проезд, 1.

- Лично выехал на место, чтобы разобраться в ситуации. Заведующая рассказала, что заболевшая сотрудница уже давно находится на больничном, - рассказал Бурмак.

На месте приняты необходимые санитарные меры. Специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» провели исследования. Опасности в детском саду, по словам чиновника, нет.

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