Фото: Автоинспекция Саратова

Сегодня вечером, 10 декабря, в центре Саратова иномарка сбила 14-летнего мальчика, об этом сообщает ГИБДД по Саратову.

По предварительным данным, авария случилась в 16:57 на пересечении улиц Степана Разина и Большой Казачьей. Автомобиль Skoda Rapid сбил 14-летнего подростка. Данные водителя устанавливаются.

Пострадавший госпитализирован.

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