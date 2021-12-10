В Солнечном обледенел ведущий в горку новый тротуар

Фото выложили в сеть

Сегодня, 10 декабря, жительница саратовского поселка Солнечный пожаловалась в соцсети на обледеневшую дорогу. Свои слова горожанка подкрепила фотографиями с места.

На снимках запечатлена Перспективная. На этой улице достаточно крутой наклон, который, в совокупности с обледенением асфальта, превращает поход домой в практически невыполнимый квест, если идти снизу, и слишком опасный «каток» – если сверху.

Фото выложили в сеть

В комментариях многие иронизируют по поводу вечного недовольства горожан. Напомним, в прошлом году местные жители жаловались на вечную грязь из-за отсутствия асфальта. Недавно уложили асфальт – теперь возмущение вызывает его обледенение.

На пост уже отреагировала администрация Ленинского района:

- На указанном участке коммунальными службами запланированы мероприятия по обеспечению безопасного прохода.

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