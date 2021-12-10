На окраине Саратова найдено тело неизвестного мужчины

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 10 декабря в лесопосадках на окраине Заводского района случайный прохожий наткнулся на труп мужчины.

Страшная находка обнаружилась на удалении около 300 метров от частного сектора по 3-му Назаровскому проезду. Местный житель вызвал полицию.

Следователь СК уже провел осмотр места и тела мертвого мужчины. В региональном СУ СКР уточнили, что признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.

На вид мужчине около 55 лет, его личность пока устанавливается. Судебно-медицинское исследование установит точную причину его смерти.