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Происшествия10 декабря 2021 13:41

На окраине Саратова найдено тело неизвестного мужчины

Труп лежал в посадках на окраине Заводского района
Источник:kp.ru
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Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 10 декабря в лесопосадках на окраине Заводского района случайный прохожий наткнулся на труп мужчины.

Страшная находка обнаружилась на удалении около 300 метров от частного сектора по 3-му Назаровскому проезду. Местный житель вызвал полицию.

Следователь СК уже провел осмотр места и тела мертвого мужчины. В региональном СУ СКР уточнили, что признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.

На вид мужчине около 55 лет, его личность пока устанавливается. Судебно-медицинское исследование установит точную причину его смерти.