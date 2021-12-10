Жители Энгельса жалуются на невозможность попасть к детскому врачу

Жительница Энгельса три недели не может отвести ребенка к ортопеду в детской клинической больнице, об этом она рассказала в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте.

Как пишет Эльмира Владимирова, она третью неделю не может записать пятимесячного ребёнка к врачам неврологу и ортопеду. Запись возможна только по пятницам, дозвониться до больницы невозможно, записи на госуслугах тоже нет. К ортопеду нет списка на запись, а запись к неврологу занята на 14 дней вперед.

Вместе с тем в региональном минздраве напомнили, что в Энгельсской городской детской поликлинике организован единый колл-центр. В социальных сетях учреждения и на официальном сайте указан номер. Также там есть прямые телефоны администрации учреждения. Кроме того, граждане могут обратиться в минздрав для оперативного решения подобных вопросов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.