. Фото: Екатерина Семенова

Елочные базары начнут работу в Саратове 15 декабря и будут демонтированы 31 декабря.

Торговать новогодними деревьями официально разрешено в 52 точках города. По результатам проведенных торгов с предпринимателями заключено 42 договора, по 10 адресам заявок на участие в торгах не было.

Предпринимателей собрали в мэрии и предупредили о соблюдении Правил благоустройства в местах продажи елок.

- Территория должна быть огорожена секционным ограждением высотой 1 м, оборудована средствами пожаротушения, должно быть освещение. Перед входом на елочный базар необходимо установить табличку со сведениями об организации, реализуемых товарах и ценах. Допускается установка меловой доски высотой не более 1,2 м, шириной не более 70 см. Сброса мусора и размещения транспортных средств на зеленых зонах также караются штрафами и досрочным прекращением договора на размещение, - сообщили в управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Саратова.

Где можно купить елку в Саратове

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