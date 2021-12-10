Жители Жасминного три недели ходят на электричку в полной темноте

Сегодня, 10 декабря, жительница саратовского поселка Жасминный пожаловалась в соцсети на неработающие фонари.

На прикрепленном к записи видео девушка рассказывает, что уже три недели местным жителям приходится добираться до электрички в полной темноте – по дороге к станции не работает ни один фонарь.

Девушка уточнила, что видео снято в 7 утра – как раз, когда большая часть саратовцев едет на работу.

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