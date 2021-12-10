В музее Радищева отказываются комментировать смену директора

Музей Радищева сменит директора Фото: Екатерина Семенова

В отделе по связям с общественностью Радищевского музея корреспонденту "КП-Саратов" заявили, что информацию о смене директора они не комментируют и предложили "подождать до понедельника".

В музее также не подтвердили и не опровергли получение приказа федерального Минкульта о назначении нового директора.

В течение 10 декабря в местных СМИ распространялась информация, что генеральный директор музея Людмила Калинина уйдет с поста и возможно, займет место советника при новом директоре. Приказ о назначении Владимира Тарновского, который в прошлом работал в правительстве Валерия Радаева, а с 2016 года возглавлял управление Минкульта РФ по Приволжскому федеральному округу в Нижнем Новгороде.

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