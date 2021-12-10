В Советском районе гости избили чересчур радушных хозяев гвоздодером и порезали ножом

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Советском районе Саратовской области гости избили чересчур радушных хозяев, не желавших отпускать их домой. Один человек погиб, второй был тяжело ранен. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Все началось в ночь с 27 на 28 ноября 2021 года. Жительница села Александровка в Советском районе позвала на вечеринку 25, 26 и 31-летних приятелей, проживавших под Энгельсом. Гулянка затянулась и двое местных жителей 27 и 36 лет предложили гостям продолжить застолье у них дома.

Около 3 утра 31-летний энгельсский гость решил ехать домой, однако радушный хозяин его решительно не желал отпускать. На этой почке между мужчинами возникала ссора, которая быстро переросла в драку с участием всех присутствующих. В результате 36-летний житель Александровки был забит до смерти. Трое гостей ему гвоздодером проломили голову. 27-летний селянин был также избит и порезан ножом, он до сих пор в больнице. После этого жители Энгельсского района ушли.

Теперь трем агрессорам предъявлены обвинения. 31-летнему в убийстве, а его товарищам в покушении. Расследование уголовного дела продолжается.

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