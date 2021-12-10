Володин побывал в отреставрированном доме Александровского в Саратове

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В Саратове 10 декабря председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел восстановленный по его инициативе объект историко-культурного наследия на перекрестке улиц Советская и Радищева, т.н. Дом Александровского. До этого года 15 лет здание было заброшенным и разрушалось.

Реставрационные работы в доме Александровского проведены в рамках благотворительного проекта.

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- В отреставрированном доме Александровского Володин встретился с краеведами, градозащитниками, директорами музеев региона. Обсудили дальнейшие планы по сохранению историко-культурного наследия, - сообщили в телеграм сторонников спикера "Володин Саратов".

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Ранее Володин предложил, что здесь будет располагаться школа живописи для учащихся предуниверсария «Лицей-интернат 64». Также будут проходить выставки молодых художников, лекции по краеведению.

В планах по этому объекту - заключить соглашение с Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

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