За Энгельсом вырубили любимые горожанами сосны

Фото: Энгельс онлайн

Житель Энгельса пожаловался на то, что некие лица вырубили любимые горожанами сосны в районе Шумейки.

Григорий Девятов написал о проблеме в группе «Энгельс онлайн» ВКонтакте. По его словам, возле Шумейки есть небольшой сосновый лес. Там же расположен детский лагерь «Буревестник», санаторий «Ударник» и дачные массивы. Горожане часто посещают лес и были очень удивлены, обнаружив, что там спилили несколько молодых и здоровых деревьев.

- На неделе мы увидели, что 15-20 хороших сосен спилили и увезли. Нам интересно узнать, это плановая вырубка деревьев, чтобы посадить новые, или это делается нелегальным путем, чтобы построить новые частные коттеджи?! – интересуется житель Энгельса.

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