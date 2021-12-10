Главе Балаковского района зарплату повысили до 111 тысяч рублей

Сегодня, 10 декабря, в Балаковском районе Саратовской области чиновникам и сотрудникам МКУ повысили зарплаты на 10 процентов, решение принято на заседании районного Собрания. Оно вступит в силу с 1 января 2022 года.

Стоит отметить, что существенное повышение оклада ждет главу района Сергея Грачева. Теперь он будет получать 111 тысяч рублей, хотя ранее было 83 тысячи.

Стоит отменить, что ранее в Саратовской области на повышение зарплат чиновников выделили 290 миллионов рублей.

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