Фото: Facebook Степан Парфенов

В Саратове уволен замглавы администрации Заводского района. Сегодня, 10 декабря, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Свой пост покинул Степан Парфенов. Он ушел с работы по собственному желанию. Вчера он доработал последний день.

Ранее Степан Парфенов работал на посту министра - председателя комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризма в правительстве Саратовской области. Там он служил при губернаторе Павле Ипатове. Затем в течение нескольких лет Парфенов возглавлял телерадиокомпанию в Пензе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.