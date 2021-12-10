Два жителя Саратова подрались из-за ягод на рынке

В Саратове двое мужчин подрались из-за ягод на рынке, об этом сообщает городское УМВД.

Конфликт произошел на рынке в Кировском районе. 47-летний горожанин обратился в полицию и рассказал, как подошел к торговой палатке, чтобы купить ягод, однако в очереди он поссорился с другим покупателем. Словесная перепалка продолжилась у другой палатки и перешла в драку.

Заявитель получил легкие телесные повреждения. Вскоре правоохранители задержали его 31-летнего оппонента. Он признался в преступлении и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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